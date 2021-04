Isola dei Famosi 2021, Brando sempre più lontano dal gruppo? (Di sabato 10 aprile 2021) La giornata non inizia nel migliore dei modi su Playa Reuniòn, dove la decisione di Brando di separarsi dal gruppo continua a creare dissapori. Ubaldo non approva che Brando si sia distaccato e che in più che non sia autonomo. Il cromatologo usa parole forti, rimproverandogli di aver sputato in tre piatti diversi: in quello dei Rafinados, dei Buriños e a Parasite Island. Anche Andrea ha il dente avvelenato e reputa l’Isolamento di Brando una scelta sciocca, presa soltanto per emergere tra i naufraghi. “Si è fatto il suo bed and breakfast, una cosa stupida due volte” dice stizzito l’influencer. Brando l’incompreso? L’unica persona che si preoccupa di Brando è Angela, che prova a convincerlo a mangiare in compagnia. L’attore è fermo sulla sua decisione e vuole restare ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 aprile 2021) La giornata non inizia nel migliore dei modi su Playa Reuniòn, dove la decisione didi separarsi dalcontinua a creare dissapori. Ubaldo non approva chesi sia distaccato e che in più che non sia autonomo. Il cromatologo usa parole forti, rimproverandogli di aver sputato in tre piatti diversi: in quello dei Rafinados, dei Buriños e a Parasite Island. Anche Andrea ha il dente avvelenato e reputa l’mento diuna scelta sciocca, presa soltanto per emergere tra i naufraghi. “Si è fatto il suo bed and breakfast, una cosa stupida due volte” dice stizzito l’influencer.l’incompreso? L’unica persona che si preoccupa diè Angela, che prova a convincerlo a mangiare in compagnia. L’attore è fermo sulla sua decisione e vuole restare ...

