Isa Iaquinta | «Non perdiamo l’ottimismo»

(Di sabato 10 aprile 2021) Le giornate di Isa Iaquinta iniziano alle sette meno un quarto del mattino e si protraggono fino alle undici si sera, quando l’iperattività inizia pian piano ad allentarsi permettendole di ripartire con più energie di prima il giorno dopo. Insieme al benessere fisico e alimentare che documenta sul suo profilo seguitissimo Instagram, attività che affianca a numerose altre passioni come la pittura e il suo nuovo lavoro con le piante stabilizzate per decorare le pareti delle case, Iaquinta non trascura il suo primo amore, la musica, il motore che vibra nel suo cuore fin da quando aveva dodici anni e aiutava a sistemare le luci nella discoteca di suo padre.