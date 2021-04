iomisiedo | le assessore e la vicesindaca di Firenze manifestano per solidarietà alla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen

(Di sabato 10 aprile 2021) LadiAlessia Bettini e ledi Palazzo Vecchio Benedetta Albanese, Cecilia Del Re, Sara Funaro e Titta Meucci hanno portato cinque sedie in piazzaSignoria e si sono sedute per manifestare laVon Dera seguito dell suo incontro con ilturco Erdogan. Il flash mob, denominato, arriva a poche ore di distanza dvisitaVon Derin Turchia, nel qualenon è stato concesso di sedersi assieme a Erdogan e al ...

FIRENZE - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nega la sedia alla presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen? E le assessore comunali fiorentine danno vita al flash mob #iomisiedo, portando in piazza della Signoria cinque sedie e occupandole in segno di solidarietà. La vicesindaca Alessia Bettini e le assessore Benedetta Albanese, Cecilia Del Re, Sara Funaro e Titta Meucci, che hanno dato vita al flash mob #iomisiedo. Per le assessore, il gesto di oggi ha voluto simboleggiare la condanna di quanto avvenuto ad Ankara.