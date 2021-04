Inter, Brozovic lascia lo storico agente: nasce la Epic Team (Di sabato 10 aprile 2021) Marcelo Brozovic lascia il suo storico agente e si affida all’agenzia di famiglia: nasce la Epic Team. Si affiderà al padre Marcelo Brozovic lascia il suo storico agente Miroslav Banic: una lunga storia con il procuratore finita per… motivi di famiglia. Come riporta Tuttosport, infatti, Brozovic ha fondato, insieme alla sua famiglia, un’agenzia di rappresentanza per i calciatori: si chiamerà Epic Team. Il centrocampista dell’Inter si affiderà al padre supportato dall’avvocato di famiglia. Un cambio tanto epocale quanto curioso per il centrocampista croato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Marceloil suoe si affida all’agenzia di famiglia:la. Si affiderà al padre Marceloil suoMiroslav Banic: una lunga storia con il procuratore finita per… motivi di famiglia. Come riporta Tuttosport, infatti,ha fondato, insieme alla sua famiglia, un’agenzia di rappresentanza per i calciatori: si chiamerà. Il centrocampista dell’si affiderà al padre supportato dall’avvocato di famiglia. Un cambio tanto epocale quanto curioso per il centrocampista croato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

