Insigne vuole superare Maradona: nuovo obiettivo in Sampdoria Napoli (Di sabato 10 aprile 2021) Il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato in trasferta contro la Sampdoria. obiettivo prestigioso ad un passo per Lorenzo Insigne, determinato a colpire i blucerchiati Il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato in trasferta contro la Sampdoria. obiettivo prestigioso ad un passo per Lorenzo Insigne, determinato a colpire i blucerchiati. Il capitano azzurro, infatti, è ad una sola rete dal superare Diego Armando Maradona, 81 per entrambi, al quarto posto nella classifica marcatori dei partenopei in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Insigne vuole Napoli, con la Samp torna Ospina: Osimhen e Politano nel tridente Servono a tutti i costi i tre punti a Gattuso se si vuole rimanere nella scia del quarto posto. ... In attacco ci sarà solo Insigne rispetto a mercoledì. Osimhen e Politano hanno vinto il ballottaggio ...

Sampdoria - Napoli: ultime dalle sedi, probabili formazioni ed altro La squadra di Gattuso , se vuole riprendersi dal ko di Torino e non perdere contatti dalla zona ... con Politano nei tre dietro la prima punta insieme a Zielinski e Insigne. In avanti Osimhen favorito,...

Insigne vuole superare Maradona: nuovo obiettivo in Sampdoria Napoli Calcio News 24 Insigne vuole superare Maradona: nuovo obiettivo in Sampdoria Napoli Il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato in trasferta contro la Sampdoria. Obiettivo prestigioso ad un passo per Lorenzo Insigne, determinato a colpire i blucerchiati Il ...

Insigne-De Laurentiis, incontro già fissato. Il retroscena di Repubblica L'edizione odierna di Repubblica riferisce di un incontro già fissato tra De Laurentiis e Insigne per discutere il rinnovo di contratto.

