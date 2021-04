«Indiana Jones 5» | riprese al via Cast | trama e uscita | ecco cosa sappiamo

(Di sabato 10 aprile 2021) A che punto siamo con5? Se sei tra i fan della saga, potresti chiedertelo, anche perché tra pochi mesi – a giugno, per la precisione – il primo film della saga tra reperti antichi e reliquie (I predatori dell’arca perduta) compirà 40 anni. C’è tempo, dunque, per pensare alle celebrazioni organizzate dalla LucasFilm nei confronti del leggendario archeologo impersonato da Harrison Ford, ma nel frattempo il progetto del quinto capitolo potrebbe finalmente essere quasi ai nastri di partenza. Annunciato nel marzo del 2016,5 ha avuto una genesi a dir poco turbolenta, a cui si sono aggiunti i ritardi legati alla pandemia. Alla (quasi) vigilia del 40°anniversario del primo film, tuttavia, ci sono alcune certezze che riguardano il nuovo capitolo, compresa la data dial ...

Advertising

danielmmantilla : Phoebe Waller-Bridge será la protagonista femenina de Indiana Jones 5. Wow. - nerdnewscl : RT @nerdnewscl: Phoebe Waller-Bridge será la coprotagonista de 'Indiana Jones 5' - Pauliaratos : RT @nerdnewscl: Phoebe Waller-Bridge será la coprotagonista de 'Indiana Jones 5' - RigouLopez : RT @nerdnewscl: Phoebe Waller-Bridge será la coprotagonista de 'Indiana Jones 5' - luciatedescow : RT @lostincinema_it: #PhoebeWallerBridge affiancherà #HarrisonFord in #IndianaJones5 -

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones

...10 - Il sole scotta a Cipro 05:00 - Dio, come ti amo Paramount Network 19:00 - I Fratelli Grimm e l'incantevole strega 21:10 - Asterix e Obelix - Missione Cleopatra 23:00 -e il Regno ...Ci sarà Phoebe Waller - Bridge al fianco di Harrison Ford nel prossimo, il quinto della saga. L'attrice e creatrice della serie Tv pluripremiata Fleabag avrà un ruolo nel film che segnerà il ritorno di una delle saghe cinematografiche più celebri di sempre. ...L’intera serie de I Griffin contiene tantissimi riferimenti alla cultura pop, e moltissimi alla cultura nerd per esempio a Ritorno al futuro, Il signore degli Anelli, Indiana Jones e ...Indiana Jones 5 prosegue la sua produzione nonostante tutto e aggiunge al cast un'attrice di grosso calibro come Phoebe Waller-Bridge, oltre a cambiare data di uscita.. Indiana Jones 5 continua la ...