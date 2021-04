Incentiva gli evasori: la Bankitalia di Draghi demolisce il “suo” condono insieme alla Corte dei Conti (Di sabato 10 aprile 2021) Non sono solo i sindacati a bocciare il condono fiscale voluto dal governo Draghi. Contro la cancellazione dei debiti col fisco si scagliano anche la Banca d’Italia, la Corte dei Conti e l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Neanche i paletti fissati dall’ex banchiere per evitare che la sanatoria fiscale fosse dalle maglie troppo larghe convincono via Nazionale. Sempre un condono rimane. L’eliminazione delle sanzioni per le irregolarità nelle dichiarazioni 2017 e 2018 delle partite Iva e la cancellazione delle vecchie cartelle fino a 5mila euro, osserva la Banca d’Italia nella memoria inviata alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sul decreto Sostegni, “si prospettano come condoni. Con le connesse conseguenze in termini di incentivi negativi per l’affidabilità fiscale degli operatori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Non sono solo i sindacati a bocciare ilfiscale voluto dal governo. Contro la cancellazione dei debiti col fisco si scagliano anche la Banca d’Italia, ladeie l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Neanche i paletti fissati dall’ex banchiere per evitare che la sanatoria fiscale fosse dalle maglie troppo larghe convincono via Nazionale. Sempre unrimane. L’eliminazione delle sanzioni per le irregolarità nelle dichiarazioni 2017 e 2018 delle partite Iva e la cancellazione delle vecchie cartelle fino a 5mila euro, osserva la Banca d’Italia nella memoria inviata alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sul decreto Sostegni, “si prospettano come condoni. Con le connesse conseguenze in termini di incentivi negativi per l’affidabilità fiscale degli operatori ...

