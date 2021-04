In Italia mancano 90.000 Infermieri. Nursing Up: Censis conferma nostre stime. (Di sabato 10 aprile 2021) Nursing Up, De Palma: «I dati Censis confermano quanto ha denunciato il nostro ultimo report. In Italia mancano 85-90 mila Infermieri e il cambiamento deve partire inevitabilmente dalla riforma della sanità territoriale». «Il recente intervento del Direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii, non fa altro che confermare quanto il nostro sindacato denuncia da mesi in merito alle cifre allarmanti che riguardano la carenza di Infermieri nel nostro sistema sanitario nazionale». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. «Il Censis ci ha presentato una attenta e veritiera analisi sulla indispensabile necessità di riforma del nostro SSN, oggi profondamente vessato e messo a ferro ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)Up, De Palma: «I datino quanto ha denunciato il nostro ultimo report. In85-90 milae il cambiamento deve partire inevitabilmente dalla riforma della sanità territoriale». «Il recente intervento del Direttore Generale del, Massimiliano Valerii, non fa altro chere quanto il nostro sindacato denuncia da mesi in merito alle cifre allarmanti che riguardano la carenza dinel nostro sistema sanitario nazionale». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp. «Ilci ha presentato una attenta e veritiera analisi sulla indispensabile necessità di riforma del nostro SSN, oggi profondamente vessato e messo a ferro ...

