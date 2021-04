In Arabia Saudita tre soldati sono stati giustiziati per alto tradimento (Di sabato 10 aprile 2021) Tre soldati sauditi sono stati giustiziati per “alto tradimento” in Arabia Saudita. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa di Stato, citando il ministero della Difesa di Riad. I soldati sono stati giudicati colpevoli del “reato di alto tradimento in collaborazione con il nemico”, riferisce l’agenzia ufficiale senza fornire ulteriori dettagli. Il ministero Saudita non ha citato il nome del “nemico”, ma le esecuzioni – avvenute oggi, sabato 10 aprile – sono state eseguite nella provincia meridionale al confine con lo Yemen, dove l’Arabia Saudita è in guerra da più di sei anni contro i combattenti Houthi ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021) Tresauditiper “” in. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa di Stato, citando il ministero della Difesa di Riad. Igiudicati colpevoli del “reato diin collaborazione con il nemico”, riferisce l’agenzia ufficiale senza fornire ulteriori dettagli. Il ministeronon ha citato il nome del “nemico”, ma le esecuzioni – avvenute oggi, sabato 10 aprile –state eseguite nella provincia meridionale al confine con lo Yemen, dove l’è in guerra da più di sei anni contro i combattenti Houthi ...

