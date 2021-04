In 5 anni aumenti medi Tari del 2,4%, a Trapani il costo maggiore (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2016 e il 2020, ovvero in 5 anni, la Tassa sui Rifiuti (Tari), aumenta mediamente del 2,4%, mentre nell'ultimo anno l'aumento è pari allo 0,8% sul 2019.“In valori assoluti, spiega Ivana Veronese – SegreTaria Confederale UIL – le famiglie italiane verseranno, nel 2020, nelle casse comunali, in media 307 euro, a fronte dei 304 del 2019 e dei 299 versati nel 2016”.E' quanto scaturisce dallo studio del Servizio Lavoro Coesione e Territorio della UIL che ha elaborato i costi in 105 città capoluogo di provincia.Il campione si riferisce ad una famiglia composta da quattro componenti con una casa di 80 mq. Nelle città in cui è in vigore la Tariffa puntuale (TariP) si è fatto riferimento agli “svuotamenti minimi” e le Tariffe sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2016 e il 2020, ovvero in 5, la Tassa sui Rifiuti (), aumentaamente del 2,4%, mentre nell'ultimo anno l'aumento è pari allo 0,8% sul 2019.“In valori assoluti, spiega Ivana Veronese – Segrea Confederale UIL – le famiglie italiane verseranno, nel 2020, nelle casse comunali, ina 307 euro, a fronte dei 304 del 2019 e dei 299 versati nel 2016”.E' quanto scaturisce dallo studio del Servizio Lavoro Coesione e Territorio della UIL che ha elaborato i costi in 105 città capoluogo di provincia.Il campione si riferisce ad una famiglia composta da quattro componenti con una casa di 80 mq. Nelle città in cui è in vigore laffa puntuale (P) si è fatto riferimento agli “svuotamenti minimi” e leffe sono ...

