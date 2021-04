In 300 per il video del rapper Neima Ezza, pietre e bastoni contro le forze dell’ordine (Di sabato 10 aprile 2021) La polizia e’ intervenuta in via Micene a Milano per disperdere una folla di circa 300 ragazzi che si era formata per assistere alle riprese video del rapper Neima Ezza. I ragazzi, tutti tra i 16 e i 20 anni, prima sono saliti sulle auto in sosta cantando e saltando, ma successivamente all’arrivo della polizia hanno provato a scappare verso piazzale Selinunte. Fcebook Neima Ezza300 ragazzi in strada per il video di Neima Ezza In tutto erano 300 ragazzi in strada per video rap di Neima Ezza in via Micene senza alcun distanziamento intorno alle 17.30 di sabato 10 aprile; evento lanciato con una story su Instagram. Tutti tra i 16 e i 20 anni, che all’improvviso si sono visti arrivare le ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) La polizia e’ intervenuta in via Micene a Milano per disperdere una folla di circa 300 ragazzi che si era formata per assistere alle ripresedel. I ragazzi, tutti tra i 16 e i 20 anni, prima sono saliti sulle auto in sosta cantando e saltando, ma successivamente all’arrivo della polizia hanno provato a scappare verso piazzale Selinunte. Fcebook300 ragazzi in strada per ildiIn tutto erano 300 ragazzi in strada perrap diin via Micene senza alcun distanziamento intorno alle 17.30 di sabato 10 aprile; evento lanciato con una story su Instagram. Tutti tra i 16 e i 20 anni, che all’improvviso si sono visti arrivare le ...

