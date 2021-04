(Di sabato 10 aprile 2021) Il quotidiano Libero si occupa di “di” il primo-verità che dedica fiumi di parole alla truculenta faccenda inerente agliin ambitoivo in Italia. La (s)co(i)nvolgente inchiesta edita da Chiarelettere (2021), e vergata da Daniela Simonetti, con prefazione di Marco Travaglio, buca il muro dell’omertà. L’autrice Daniela Simonetti, giornalista dell’Ansa, spiega perché nel mondo delloil problema è particolarmente sentito. Le maglie sono troppo larghe. È un problema che esiste da sempre; tuttavia si è aggravato non appena il Coni nel 2014 è riuscito a far esentare i collaboratoriivi dall’obbligo di presentare i cosiddetti certificati anti-pedofilia. Il fatto che oggi persino un tossicodipendente ...

napolista : “Impunità di gregge” il libro sugli abusi sessuali nell’omertoso sport italiano Ne scrive Libero. L’autrice: «Nel… - Fefeaxsaullo : RT @Miao21165695: @susy43279731 @MarceVann Forza che ce la facciamo a raggiungere l'impunità di gregge!! - nino_giovanni : RT @RobertoLocate14: Siamo favorevoli all'impunità di gregge. #Photosatira - Beppe42162248 : RT @Miao21165695: @susy43279731 @MarceVann Forza che ce la facciamo a raggiungere l'impunità di gregge!! - cicciodevilla : RT @RobertoLocate14: Siamo favorevoli all'impunità di gregge. #Photosatira -

Ultime Notizie dalla rete : Impunità gregge

Corriere della Sera

Ha un titolo bello e sinistro:di. L'editore è Chiarelettere. La coraggiosa autrice è Daniela Simonetti, una giornalista con il gusto della cronaca attenta, senza fronzoli, ...Un pugno nello stomaco, parole e storie che ti costringono a non girare la testa dall'altra parte. Il libro di Daniela Simonetti, 'di' (Chiarelettere edizioni), ti prende per mano e ti accompagna in un viaggio da cui non si torna indietro. Quello di Simonetti, giornalista e fondatrice nel 2019 della prima ...