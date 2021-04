Il vestito lilla di Silvia Toffanin è perfetto per questa primavera: ecco come puoi copiarlo (Di sabato 10 aprile 2021) Aspettavi il segno che la primavera 2021 è iniziata? Allora il vestito lilla di Silvia Toffanin è quello che ci serviva: ecco come copiarlo. Lo abbiamo visto in diretta in TV e sulla sua pagina personale di Instagram, insieme anche alle foto su quella di Verissimo. Di che cosa parliamo? Ma semplicemente di un abito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 aprile 2021) Aspettavi il segno che la2021 è iniziata? Allora ildiè quello che ci serviva:. Lo abbiamo visto in diretta in TV e sulla sua pagina personale di Instagram, insieme anche alle foto su quella di Verissimo. Di che cosa parliamo? Ma semplicemente di un abito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

maccario_marta : RT @Graziana_McLove: Deddy con Rosa vestito sempre di giallo, bianco, lilla....va via Rosa e si veste di nero come il suo mood #Amici20 htt… - unicorno_lilla : Io che me ne frego delle polemiche inutili su Deddy e cerco di capire com’era vestito in puntata, sperando in un co… - francescam_03 : RT @Graziana_McLove: Deddy con Rosa vestito sempre di giallo, bianco, lilla....va via Rosa e si veste di nero come il suo mood #Amici20 htt… - annakiara119 : RT @Graziana_McLove: Deddy con Rosa vestito sempre di giallo, bianco, lilla....va via Rosa e si veste di nero come il suo mood #Amici20 htt… - ancoraindue : RT @Graziana_McLove: Deddy con Rosa vestito sempre di giallo, bianco, lilla....va via Rosa e si veste di nero come il suo mood #Amici20 htt… -