(Di sabato 10 aprile 2021) Sabato mattina ildellaPierluigie l’assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi hanno incontrato “zia” e il suoMilano 25 che per 3 giorni sarà. La signoracon il suoeffettua corse gratuite verso l’ospedale per accompagnare i bambini ammalati di tumore che devono essere sottoposti a terapie. La signoraè moglie di un tassista che è morto proprio per un tumore ai polmoni e con il mezzo che utilizzava il marito ha deciso di effettuare questo servizio proprio in favore di bambini oncologici. Nel tragitto casa ospedale i bambini sulditrovano un ambiente accogliete e ...

ComuneSpezia : Il taxi magico di zia Caterina arriva alla Spezia - Il benvenuto del Sindaco Peracchini. -

Trasforma i piccoli - grandi guerrieri che ospita nel suo taxi in supereroi e li fa sentire invincibili.