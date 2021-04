(Di sabato 10 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : #Imoco #Volley, il ruggito di Miriam #Sylla: 'Sono libera e fumantina: una donna con le palle' -

Ultime Notizie dalla rete : ruggito Miriam

La Gazzetta dello Sport

Si definisce "una donna con le palle", ma se tutti gli uomini avessero le palle che ha lei il mondo sarebbe decisamente un posto migliore.Sylla parla con quel fuoco dentro che mette anche in campo e sprigiona un'energia che ti cattura e ti travolge raccontando la donna che è diventata mentre era impegnata a trasformarsi in una ...Si definisce "una donna con le palle", ma se tutti gli uomini avessero le palle che ha lei il mondo sarebbe decisamente un posto migliore.Sylla parla con quel fuoco dentro che mette anche in campo e sprigiona un'energia che ti cattura e ti travolge raccontando la donna che è diventata mentre era impegnata a trasformarsi in una ...Ama definirsi così la schiacciatrice azzurra, punto fermo dell’Imoco prenditutto. Coraggiosa in campo e nella vita: "Come ho dimostrato quando è morta mia mamma e quando il mio ragazzo m’ha lasciata".