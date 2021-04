Il ritorno alla danza di Stefano De Martino: gira e rigira si torna sempre a casa (Di sabato 10 aprile 2021) Il ballo di addio di Stefano De Martino ad Amici, le immagini che manda in onda Verissimo e che commuovono ancora il conduttore. Era l’ultimo ballo di Stefano De Martino, con lui in un passo a due Elena D’Amario mentre Garrison era in lacrime. Era il momento in cui decideva di chiudere con la danza e diventare un conduttore, lanciarsi nel mondo della tv, quello che gli era stato proposto e sentiva più vicino, così tanto da lasciare tutti gli anni di studio. Non ha più ballato Stefano ma a Verissimo apre di nuovo quella porta con la sua prima passione. Stefano DE Martino A VERISSIMO Stefano non balla da un bel po’ di tempo: “Con tutto il tempo che dedico ai programmi non ho neanche un pretesto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Il ballo di addio diDead Amici, le immagini che manda in onda Verissimo e che commuovono ancora il conduttore. Era l’ultimo ballo diDe, con lui in un passo a due Elena D’Amario mentre Garrison era in lacrime. Era il momento in cui decideva di chiudere con lae diventare un conduttore, lanciarsi nel mondo della tv, quello che gli era stato proposto e sentiva più vicino, così tanto da lasciare tutti gli anni di studio. Non ha più btoma a Verissimo apre di nuovo quella porta con la sua prima passione.DEA VERISSIMOnon bda un bel po’ di tempo: “Con tutto il tempo che dedico ai programmi non ho neanche un pretesto ...

