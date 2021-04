Il rebus delle Amministrative. Letta leader a sovranità limitata ostacolo all’alleanza M5S-Pd (Di sabato 10 aprile 2021) Si dà un gran daffare il nuovo – che poi tanto nuovo non è – segretario del Pd, Enrico Letta, impegnato anima e corpo nel suo personale giro di consultazioni con le forze politiche della variegata maggioranza-ammucchiata che sostiene il governo guidato da Mario Draghi. Un tour de force che lo ha portato ieri faccia a faccia con il reggente (uscente) M5S Vito Crimi – per una “lunga e proficua conversazione”, fanno sapere dal Nazareno – durante la quale non poteva mancare il piatto forte nel menù dei due principali azionisti dell’asse giallorosso: le alleanze in vista delle prossime Amministrative di ottobre (pandemia permettendo). Sul tavolo c’è un accordo di massima: il Movimento è pronto a collaborare con il Pd, “laddove dovessero crearsi le condizioni”. Nel caso invece in cui questo non dovesse avvenire “ciò non inciderebbe sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Si dà un gran daffare il nuovo – che poi tanto nuovo non è – segretario del Pd, Enrico, impegnato anima e corpo nel suo personale giro di consultazioni con le forze politiche della variegata maggioranza-ammucchiata che sostiene il governo guidato da Mario Draghi. Un tour de force che lo ha portato ieri faccia a faccia con il reggente (uscente) M5S Vito Crimi – per una “lunga e proficua conversazione”, fanno sapere dal Nazareno – durante la quale non poteva mancare il piatto forte nel menù dei due principali azionisti dell’asse giallorosso: le alleanze in vistaprossimedi ottobre (pandemia permettendo). Sul tavolo c’è un accordo di massima: il Movimento è pronto a collaborare con il Pd, “laddove dovessero crearsi le condizioni”. Nel caso invece in cui questo non dovesse avvenire “ciò non inciderebbe sul ...

