Il rapper "Fratellì ho preso il muro" è stato scarcerato (Di sabato 10 aprile 2021) Il 23 gennaio era stata una delle notizie di cronaca più discusse nel nostro paese: Algero Corretini era finito in manette dopo una (duplice) violenta aggressione ai danni della sua (ormai ex) compagna. I guai giudiziari di Fratellì Il rapper e personaggio pubblico, noto anche come 1727Wrldstar, aveva procurato alcune fratture alle costole le la perforazione di un timpano alla sua allora compagna, ferite giudicate guaribili in un mese. Qualche giorno prima era «scomparso nel nulla» per un breve periodo. La donna era riuscita a scappare dopo la prima aggressione ma Corretini l'aveva raggiunta in auto e picchiata nuovamente, prima che arrivassero i carabinieri e bloccassero il violento. I fatti risalgono al 23 gennaio: dopo un breve processo il rapper fu condannato ad alcuni mesi in carcere. Nella sua abitazione furono trovati anche ...

