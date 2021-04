Il presunto cachet di Drusilla Gucci a L’Isola dei Famosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : presunto cachet

- È stata nell'occhio del ciclone per iluso di droghe : il suo stesso ex marito Stefano ... Fece molto scalpore il rumor di Dagospia, che rivelò che ildi The Voice per la Ventura si ......sembra che non sia così e a mettere a tacere queste voci è stata proprio la cantante che sui social ha etichettato come 'caz*ate' le voci in giro in questi giorni sul suo conto e sul...Sarà vero? Non lo sappiamo con certezza. Oggi, però, si torna a parlare di Drusilla Gucci per un altro motivo, ovvero il presunto cachet che percepirebbe come naufraga del reality. Secondo quanto ...Nelle prossime puntate del reality show di Canale 5 entreranno nuovi naufraghi: tra questi una chiacchierata attrice ...