Il presidente della Lombardia, rassicura i cittadini e promette un'estate in libertà (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile la regione Lombardia diventa arancione, in una sua intervista il presidente Fontana promette un salto verso la libertà in estate Lombardia, Fontana: “Siamo nelle condizioni per dire che faremo un’estate da liberi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile la regionediventa arancione, in una sua intervista ilFontanaun salto verso lain, Fontana: “Siamo nelle condizioni per dire che faremo un’da liberi” su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto, complimenti e buon lavoro al governatore del Friuli Venezia Giu… - borghi_claudio : Nel giorno della nomina di @M_Fedriga a presidente della Conferenza Stato-Regioni URGE ricordare la cena in cui io… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto… - AnnaxLGxTS : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #10aprile 1920 nasce Nilde #Iotti, prima donna Presidente della Camera. #CondividiLaCultura #Storia htt… - francescoge07 : @Antonio_Tajani mi sa Gentile Presidente che dalle sue parti spesse volte siete contrari al progresso della civiltà, forse troppe. -