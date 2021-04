Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 10 Aprile 2021 – Video (Di sabato 10 aprile 2021) “Ricordate di dire a voi stessi: Sono stato creato per cose più grandi” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti che Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato. “Ricordate di dire a voi stessi: “Sono stato creato per cose più grandi”. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 aprile 2021) “Ricordate di dire a voi stessi: Sono stato creato per cose più grandi” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo untra i tanti scritti chedi Calcutta ci ha lasciato. “Ricordate di dire a voi stessi: “Sono stato creato per cose più grandi”. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 10 Aprile 2021 – Video - StefydiJ : @Sere_Serendi Il pensiero che lì accanto vi fosse Maria, Madre della Divina Provvidenza, conforta... ?? - TeknoIta : Dal mio stare a merda si puo' fumare marijuana come a New York e Citta' del Messico. Per togliermi il pensiero serv… - salidaparallela : @Oriana_Mati Sono del tuo stesso pensiero verso la'casa reale',ma tua madre onorevolmente ragiona da donna innamorata - _rits99_ : @nikkibsb @0utrag3us Ho letto così, che lei ha detto “dormo qui” ed era il letto in cui dormiva la madre, ma comunq… -