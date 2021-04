Il pensiero della regina britannica per il marito sui social (Di sabato 10 aprile 2021) La corte britannica per omaggiare la scomparsa del Principe Filippo ha scelto un discorso pronunciato nel 1997 in occasione del giubileo di diamante. Morte Principe Filippo, la dedica della regina Elisabetta: “Semplicemente la mia forza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) La corteper omaggiare la scomparsa del Principe Filippo ha scelto un discorso pronunciato nel 1997 in occasione del giubileo di diamante. Morte Principe Filippo, la dedicaElisabetta: “Semplicemente la mia forza” su Notizie.it.

Advertising

Rinaldi_euro : @giuslit L’ex giornalista è riuscito “magnificamente” a rappresentare il pensiero della sinistra su tutte le categorie del commercio! - Mov5Stelle : In occasione della #giornataMondialedellaSalute, il nostro pensiero va a chi ogni giorno si trova in prima linea, d… - Sovra_pensiero : Svegliatevi @acmilan questi della @FIGC vi stanno preparando lo scherzetto, svegliatevi!!!! #ParmaMilan - medicojunghiano : RT @sono_francesca: Non capisco perché sia tenuto così tanto in considerazione il pensiero della guressa sarda che (tra le altre cose) non… - rosesonshawn : @leraccoonmorice Hai ragione poi con certe persone non vale neanche la pena cercare un dialogo per quanto sono ferm… -