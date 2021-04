Il dramma di Alessandro Borghese: le dure conseguenze del Covid (Di sabato 10 aprile 2021) Lo chef Alessandro Borghese ha deciso di raccontare la sua esperienza con il Covid in un podcast chiamato ‘Come Contrappasso’. Sono state tante in questi mesi le celebrità che hanno contratto il Covid e ognuna di loro ha voluto raccontare agli italiani che contrarre il virus non è una passeggiata. I vip hanno deciso di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 aprile 2021) Lo chefha deciso di raccontare la sua esperienza con ilin un podcast chiamato ‘Come Contrappasso’. Sono state tante in questi mesi le celebrità che hanno contratto ile ognuna di loro ha voluto raccontare agli italiani che contrarre il virus non è una passeggiata. I vip hanno deciso di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PasqualeMarro : #AlessandroBorghese: “Ho un altro figlio che non mi fanno vedere” - unpocontorta_ : RT @__infondoalmar: Potevo capire tutto questo dramma se Enula nominava Alessandro in ogni scelta di nomi, l'ha fatto solo quando bisognava… - mchiaramici : RT @__infondoalmar: Potevo capire tutto questo dramma se Enula nominava Alessandro in ogni scelta di nomi, l'ha fatto solo quando bisognava… - goldencompaaaa : RT @__infondoalmar: Potevo capire tutto questo dramma se Enula nominava Alessandro in ogni scelta di nomi, l'ha fatto solo quando bisognava… - marikaenu : RT @__infondoalmar: Potevo capire tutto questo dramma se Enula nominava Alessandro in ogni scelta di nomi, l'ha fatto solo quando bisognava… -