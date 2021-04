"Il Draghi della televisione". Indiscrezione pazzesca su Mara Venier, ma quale "Domenica In": ecco dove la vedremo (Di sabato 10 aprile 2021) Per il prossimo Festival di Sanremo impazza già il toto-nomi per la conduzione. Dopo gli ultimi due condotti dalla coppia Amadeus-Fiorello c'è stata la conferma che non ci sarà una terza volta e così a condurre il Festival di Sanremo 2022 invece potrebbe essere un'altra coppia, quella formata da Mara Venier e Renzo Arbore. L'ipotesi Venier-Arbore piace al "nostro" Roberto Alessi, che su Novella 2000 ha espresso un parere positivo su un'ipotetica conduzione dei due. "Sono i Draghi della tv, Mara Venier supera sempre il 20% di share con Domenica In, Arbore è una sicurezza per tutto quello che ha fatto in Rai", ha scritto Alessi. E l'ultima edizione di Sanremo ha tra l'altro attirato un grande numero di giovani, visto che l'età media dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Per il prossimo Festival di Sanremo impazza già il toto-nomi per la conduzione. Dopo gli ultimi due condotti dalla coppia Amadeus-Fiorello c'è stata la conferma che non ci sarà una terza volta e così a condurre il Festival di Sanremo 2022 invece potrebbe essere un'altra coppia, quella formata dae Renzo Arbore. L'ipotesi-Arbore piace al "nostro" Roberto Alessi, che su Novella 2000 ha espresso un parere positivo su un'ipotetica conduzione dei due. "Sono itv,supera sempre il 20% di share conIn, Arbore è una sicurezza per tutto quello che ha fatto in Rai", ha scritto Alessi. E l'ultima edizione di Sanremo ha tra l'altro attirato un grande numero di giovani, visto che l'età media dei ...

