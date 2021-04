Il “conto” della hard Brexit infiamma l’Irlanda del Nord. Lo spettro degli anni più bui. Anche giovanissimi negli scontri con la polizia (Di sabato 10 aprile 2021) l’Irlanda del Nord brucia e vede vacillare gli Accordi di Pace del 1998. Le conseguenze della Brexit, appoggiata e gradita dalle forze unioniste nella forma più dura possibile, stanno provocando le violente reazioni dei gruppi paramilitari, protagonisti nel periodo più nero della storia Nordirlandese e oggi di nuovo in prima linea. Da una settimana la tensione nelle sei contee dell’Ulster a Nord dell’isola è tornata fortissima con una serie di episodi gravi che non si vedevano da anni. I primi accenni di rivolta si sono avuti nella contea di Antrim, ma ben presto si sono diffusi nel resto del Paese, soprattutto a Belfast lungo la cerniera che divide la città e le due fazioni in perenne lotta: da una parte Shankill road, anima lealista protestante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)delbrucia e vede vacillare gli Accordi di Pace del 1998. Le conseguenze, appoggiata e gradita dalle forze unioniste nella forma più dura possibile, stanno provocando le violente reazioni dei gruppi paramilitari, protagonisti nel periodo più nerostoriairlandese e oggi di nuovo in prima linea. Da una settimana la tensione nelle sei contee dell’Ulster adell’isola è tornata fortissima con una serie di episodi gravi che non si vedevano da. I primi accenni di rivolta si sono avuti nella contea di Antrim, ma ben presto si sono diffusi nel resto del Paese, soprattutto a Belfast lungo la cerniera che divide la città e le due fazioni in perenne lotta: da una parte Shankill road, anima lealista protestante ...

