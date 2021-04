Il Centrodestra si riunisce | pronto il nome

(Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese La coalizione diad un punto di svolta. Dopo i solleciti di quest’ultimo periodo, il giorno tanto atteso sembra essere arrivato. Lunedì, alle 19, presso la segreteria del parlamentare di Forza Italia, Enzo Fasano, ci sarà l’incontro con tutti gli esponenti della coalizione. Ununito che prova a presentarsi agli elettori, alle prossime elezioni comunali, senza Fratelli d’Italia, il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni che, nella città capoluogo, così come a Battipaglia, ha deciso di staccarsi dalla coalizione. Se nella città della Piana del Sele, FdI ha lanciato il suo candidato sindaco, Ugo Tozzi, nella città capoluogo ha scelto invece di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato penalista Michele Sarno. Intanto, dopo l’ultimatum dell’Udc, in cui si sollecitava una accelerazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra riunisce

Business Insider Italia

... dove l'assessore al bilancio Paolo Passoni ha ricordato che il prossimo 15 aprile siil ... E il responso della commissione 4 - con ila votare compatto - è stato quello di dare il ...... anche lui una delle anime storiche dei pentastellati torinesi.'La possibile alleanza tra M5s a trazione Conte e parte del Pd torinese preoccupa il, ma se il presupposto dell'alleanza è ...Convocata la seduta in presenza per votare i Vice presidenti dei Lucani nel Mondo dopo 2 anni di attesa, poi si proseguirà in streaming | Attualità, Basilicata, Blog ..."Regioni chiedono di non perdere la stagione estiva per sfruttare turismo" ...