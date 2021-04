Il celebre salame ritirato in tutta Italia | un grave pericolo | ecco quale prodotto devi evitare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) Allarme sugli scaffali: il ministero della Salute ha infatti pubblicato un avviso di richiamo di un lotto didi cinghiale Pepe Nero del marchio Renzini. Il richiamo è scattato per la "presenza di Salmonella gruppo C1". Ilnel mirino è quello venduto in confezioni da 200 grami che rispondono al numero di lotto 61104910, la scadenza del lotto in questione è fissata al 24 aprile 2021. Nel dettaglio, ilrichiamato dalle autorità, come riporta ilfattoalimentare.it, è statoda Renzini Spa nello stabilimento di via D. Renzini 2, nella frazione Montecastelli di Umbertide, in provincia di Perugia (il marchio di identificazione è IT 645-L CE). Come sempre in questi casi, si raccomanda di non consumare ilcon il numero di lotto in questione e di restituirlo al punto ...