Il 14 aprile l’associazione “le Agorà” presenterà il suo manifesto | ma non chiamatela corrente

(Di sabato 10 aprile 2021) Il 14, in un incontro pubblico sul web, verrà presentato un documento-del“le”, costituita in seno al Pd ma anche aperta a contributi esterni e non aderenti al Partito Democratico.nasce da un’idea di Goffredo Bettini e per iniziativa di varie persone, donne e uomini che pur con formazione a volte assai differente hanno attraversato il percorso del Pd, fondato da Walter Veltroni nel 2007 e che oggi si trova davanti ad un passaggio abbastanza decisivo della sua storia. Qualcuno, sulla stampa, ha già descritto questa iniziativa e questa associazione come una nuova. Certamente, per come vanno le cose attualmente all’interno del Partito Democratico, è facile classificare ogni dinamica attraverso questa chiave di lettura. ...