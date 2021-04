Ibra espulso | il Milan rischia grosso ma torna al successo | 3-1 al Parma | scoppia il caso-Zlatan

(Di sabato 10 aprile 2021)(ITALPRESS) – Ilvince,himovic si fa espellere. Al Tardini la squadra di Pioli in 10 uomini per mezz'ora batte il3-1 e continua la sua marcia vincente in trasferta: ilha vinto quindici delle ultime diciassette partite lontane da San Siro collezionando ventuno dei ventinove punti del 2021 proprio tra le mura avversarie. Ilrisolve la pratica nella prima frazione di gioco con due reti che hanno in comune la stessa azione manovrata ma interpreti diversi. Per il vantaggio rossonero bisogna aspettare 9?:himovic controlla un pallone difficile, lo gestisce e lo serve in mezzo a cinque avversari a Rebic che si gira e col destro lascia partire un tiro che si infila sotto l'incrocio dei pali. L'azione del secondo gol è più ...

Diretta Udinese Torino/ Streaming video DAZN: partita da ex per Davide Nicola DIRETTA PARMA MILAN (RISULTATO 1 - 2):, ACCORCIA GAGLIOLO! Il Parma inizia il secondo tempo con Cornelius in ...Ma ce n'è anche un'altra decisamente brutta perché il Diavolo perdeal quarto d'ora della ripresa (rosso diretto) per qualche parola di troppo all'arbitro. Nonostante l'inferiorità il ...Il Milan ha vinto 3-1 in casa del Parma nel secondo anticipo del sabato, ritrovando tre punti dopo il pareggio casalingo contro la Sampdoria e centrando la 12esima vittoria esterna in questa Serie A ( ...Gli uomini di Pioli chiudono avanti 2-0 il primo tempo grazie a Rebic e Kessie ma poi rimangono senza Ibra (espulso per proteste) e subiscono il 2-1 di Gagliolo. Nel finale la chiude Leao ...