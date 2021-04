(Di sabato 10 aprile 2021) Il futuro è oggi. Inutile parlare di ciò che sarà. "Conta solo il bene dellae sono concentrato sui punti da fare - dice- questo è ciò che penso. Quello che accadrà in futuro non ...

Advertising

sportli26181512 : Iachini: 'L'Atalanta? Sì, ma ricordiamoci che siamo la #Fiorentina': Iachini: 'L'Atalanta? Sì, ma ricordiamoci che… - Gazzetta_it : Verso #FiorentinaAtalanta, parla #Iachini: 'Ricordiamoci chi siamo. E su #Commisso...' - tuttoatalanta : Fiorentina, Iachini: 'Con l'Atalanta serve una gara perfetta. Ho votato Gasp per la panchina d'oro'… - ultrasviola71 : Iachini : ' Contro l'Atalanta servirà una partita perfetta ' - Fantacalcio : Fiorentina-Atalanta: la conferenza stampa di Iachini -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Atalanta

"Conta solo il bene della Fiorentina e sono concentrato sui punti da fare - dice- questo è ciò che penso. Quello che accadrà in futuro non mi preoccupa". Il presente dice, squadra ..."Contro l'servirà la partita perfetta". Così Beppeaspettando il difficile scontro di domani sera al Franchi contro la formazione bergamasca. "Loro giocano assieme da 5 anni e sono molto forti ...Domani sera l’Atalanta sfida la Fiorentina al Franchi: la probabile formazione della squadra di Iachini, con l’ex Bonaventura a centrocampo Domani alle 20:45 l’Atalanta scenderà in campo a Firenze con ...Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida con l'Atalanta. "Domani servirà organizzazione, attenzione, abilità nell'occupare gli spazi in modo giusto per 90'.