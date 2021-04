I nuovi positivi al Covid di oggi nelle Marche sono 414 /Il contagio nelle regioni in tempo reale (Di sabato 10 aprile 2021) ANCONA - Le Marche vedono la luce in fondo al tunnel. Negli ultimi giorni fanno registrare patrametri che pian piano stanno portando la regione in zona gialla, dopo oltre un mese in rosso e l'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 10 aprile 2021) ANCONA - Levedono la luce in fondo al tunnel. Negli ultimi giorni fanno registrare patrametri che pian piano stanno portando la regione in zona gialla, dopo oltre un mese in rosso e l'...

