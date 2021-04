I nuovi colori delle regioni da lunedì (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 12 aprile anche Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana saranno in zona arancione, mentre la Sardegna passerà in zona rossa Leggi su ilpost (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 12 aprile anche Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana saranno in zona arancione, mentre la Sardegna passerà in zona rossa

Advertising

SkyTG24 : Nuovi colori regioni, da lunedì 12 quasi tutta Italia in arancione: solo 4 zone rosse - LorenzoPuliga : RT @ilpost: I nuovi colori delle regioni a partire da lunedì - ilpost : I nuovi colori delle regioni a partire da lunedì - a42nno : RT @SkyTG24: Nuovi colori regioni, da lunedì 12 quasi tutta Italia in arancione: solo 4 zone rosse - eduardorosalez : RT @SkyTG24: Nuovi colori regioni, da lunedì 12 quasi tutta Italia in arancione: solo 4 zone rosse -