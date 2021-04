I due imprenditori che hanno scritto le regole della globalizzazione (Di sabato 10 aprile 2021) La storia è piena di protagonisti nascosti, figure che spesso stanno sullo sfondo pur avendo un impatto evidente sugli eventi e sulle dinamiche politiche, economiche, sociali di un territorio, di una nazione, del mondo. Si muovono nelle pieghe della storia personaggi che hanno avuto un ruolo determinante nell’indirizzare il corso degli eventi in una direzione piuttosto che in un’altra. Un lungo articolo di New Statesman ricorda ad esempio il giurista argentino Carlos Calvo, che nella seconda metà dell’Ottocento fu uno dei teorici più influenti per gli sviluppi della moderna sovranità nazionale. Nel diritto internazionale la “Dottrina Calvo” stabilisce che un investitore straniero deve presentare le sue richieste, rivendicazioni o reclami alla giurisdizione dei tribunali locali, evitando il ricorso a figure diplomatiche o militari del ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 aprile 2021) La storia è piena di protagonisti nascosti, figure che spesso stanno sullo sfondo pur avendo un impatto evidente sugli eventi e sulle dinamiche politiche, economiche, sociali di un territorio, di una nazione, del mondo. Si muovono nelle pieghestoria personaggi cheavuto un ruolo determinante nell’indirizzare il corso degli eventi in una direzione piuttosto che in un’altra. Un lungo articolo di New Statesman ricorda ad esempio il giurista argentino Carlos Calvo, che nella seconda metà dell’Ottocento fu uno dei teorici più influenti per gli sviluppimoderna sovranità nazionale. Nel diritto internazionale la “Dottrina Calvo” stabilisce che un investitore straniero deve presentare le sue richieste, rivendicazioni o reclami alla giurisdizione dei tribunali locali, evitando il ricorso a figure diplomatiche o militari del ...

Advertising

smilypapiking : RT @brubenasich: Per alcuni, gli imprenditori buoni sono uno o due per milione. #adrianoolivetti - brubenasich : Per alcuni, gli imprenditori buoni sono uno o due per milione. #adrianoolivetti - Antonioquantum2 : @cresce_m Ci sono due tipologie di imprenditori..una pensa solo a far soldi..un altra pensa oltre al denaro di aver… - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: I due imprenditori che hanno scritto le regole della globalizzazione. Hermann Josef Abs e Hartley Shawcross sono i due uomi… - MaxPaparatti : @sabrina__sf Non credo che debbano essere i lavoratori dipendenti (cioè coloro da cui arriva la maggior parte del g… -