House of Gucci | un irriconoscibile Jared Leto con Lady Gaga nelle nuove foto dal set

Jared Leto è sempre più irriconoscibile nei panni di Paolo Gucci, come evidenziano le nuove foto dal set di House of Gucci che mostrano l'attore insieme a Lady Gaga. Le nuove foto dal set di House of Gucci ritraggono un Jared Leto sempre più irriconoscibile, nei panni di Paolo Gucci, al fianco di Lady Gaga e Adam Driver, che nel film interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Settimana dopo settimana aumentano i giorni di riprese di House of Gucci e con questi aumentano anche le ...

