Holmess | uscito il singolo di Lluvia Cayendo | alla scoperta del significato

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 aprile 2021) Il dj e producer che ha rivoluzionato la musica latin urban ha pubblicato uncon Jay Romero, Martha Heredia, R1 La Esencia e Hibrid Èin digitale il nuovodel produttore e Dj. Inciso con le voci di Jay Romero, Martha Heredia, R1 La Esencia e Hibrid,è stato presentatostampa e ai fan in occasione di un party in streaming su clubhouse. “Volevo prendere quattro candele accese – ha dichiarato– e unirle per creare un’unica fiamma. I cantanti Jay Romero, Martha Heredia, R1 La Esencia e Hibrid hanno creato una fusione spettacolare”, così il produttore e Dj. Che poi ha proseguito: “Questa unione tra diversi Stati e culture mi ha fatto emozionare molto. Ringrazio i cantanti per la loro ...