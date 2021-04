Hockey pista, Serie A1: Lodi, Forte e Trissino avanzano. Valdagno fermato dal Grosseto (Di sabato 10 aprile 2021) Comunque andare. La Serie A1 di Hockey pista 2020/2021 non si ferma mai regalando ancora gol, emozioni e spettacolo nel sabato sera della venticinquesima giornata, la penultima, della stagione regolare. In attesa del posticipo di mercoledì fra Monza e Correggio, e ricordando che nell’anticipo il Follonica era riuscito a superare 3-2 il Sarzana, da registrare oggi vi sono le vittorie del duo di testa Lodi e Forte, rispettivamente contro Breganze (12-4, in scioltezza) e Sandrigo (2-1, in sofferenza) e l’affermazione del Trissino che, imponendosi per 5-7 sulla pista del Montebello, ha tenuto il passo delle migliori. A rallentare invece è il Valdagno, fermato 6-6 dal Grosseto e superato in classifica (al sesto posto) dal ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Comunque andare. LaA1 di2020/2021 non si ferma mai regalando ancora gol, emozioni e spettacolo nel sabato sera della venticinquesima giornata, la penultima, della stagione regolare. In attesa del posticipo di mercoledì fra Monza e Correggio, e ricordando che nell’anticipo il Follonica era riuscito a superare 3-2 il Sarzana, da registrare oggi vi sono le vittorie del duo di testa, rispettivamente contro Breganze (12-4, in scioltezza) e Sandrigo (2-1, in sofferenza) e l’affermazione delche, imponendosi per 5-7 sulladel Montebello, ha tenuto il passo delle migliori. A rallentare invece è il6-6 dale superato in classifica (al sesto posto) dal ...

