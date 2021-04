Highlights Fortitudo Bologna-Pesaro 77-79 | basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilcon glidi-Carpegna Prosciutto77-79, match della ventiseiesima giornata dellaA1. Vittoria pesante per gli uomini di coach Repesa, che conquistano un risultato importante nella lotta per i playoff contro una diretta rivale. Anon bastano i 21 punti di Tote, miglior marcatore del match: gli emiliani pagano a caro prezzo un ultimo minuto di partita gestito non nel migliore dei modi. CRONACA E TABELLINOA1: RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Basket #SerieA1 Gli highlights della vittoria di #Pesaro sul campo della #FortitudoBologna - LeonessaBrescia : Fortitudo | Brescia ?? HIGHLIGHTS ?? - bolognabasket : Le migliori azioni di @FortitudoBO103 - @LeonessaBrescia -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Fortitudo

Sportando

... nel weekend pasquale la guardia dellaBologna è scivolato nuovamente per una foto che lo ...12 Serie Ae tabellini di tutte le partite della 25a giornata di serie A 03/04/2021 A 21:...contro lae l'eliminazione ai quarti di finale di FIBA Europe Cup, il club biancorosso ... * * * RIGUARDA REGGIO EMILIA - PESARO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Serie A: Pesaro - Virtus ...Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disattiva l’Ad Block oppure inserisci il nostro sito nella whitelist.Gli highlights completi di Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A1 2020/2021 ...