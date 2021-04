Highlights e gol Real Madrid-Barcellona 2-1: Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Real Madrid-Barcellona (2-1), sfida valevole per la trentesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Karim Benzema e Toni Kroos hanno scavato un solco importante ai danni dei blaugrana, siglando delle strepitose reti dal 14? al 28?. Un colpo di tacco del francese e una punizione ben congeniata dal tedesco hanno colpito i blaugrana nel profondo, i quali hanno reagito con il solo Mingueza. Di seguito tutti i gol. GOL BENZEMA (1-0) GOL KROOS (2-0) GOL MINGUEZA (2-1) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ildelle azioni salienti di(2-1), sfida valevole per la trentesima giornata dellaspagnola. Karim Benzema e Toni Kroos hanno scavato un solco importante ai danni dei blaugrana, siglando delle strepitose reti dal 14? al 28?. Un colpo di tacco del francese e una punizione ben congeniata dal tedesco hanno colpito i blaugrana nel profondo, i quali hanno reagito con il solo Mingueza. Di seguito tutti i gol. GOL BENZEMA (1-0) GOL KROOS (2-0) GOL MINGUEZA (2-1) SportFace.

Advertising

SkySport : ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ?… - infoitsport : VIDEO Palermo-Vibonese 0-0, highlights e gol Serie C 2020/2021 girone C - tuttoatalanta : Haaland assist, Bellingham e Reus gol: show a Stoccarda, è 3-2 Dortmund. Gli highlights - infoitsport : Highlights e Gol Milan Juve Primavera: le immagini del match - VIDEO - sportli26181512 : Fortuna Sittard-FC Emmen 1-3: Successo per l'Emmen che batte il Fortuna Sittard nel match valido per la ventinovesi… -