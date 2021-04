Highlights e gol Crystal Palace-Chelsea 1-4 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilcon glie i gol di1-4, match valido per la trentaduesima giornata della. Scontro fondamentale per la zona Champions con i blues che si riscattano dopo la terribile sconfitta di una settimana fa e stavolta piazzano il poker contro avversari già salvi e senza nulla da chiedere al campionato. Doppietta di Pulisic, Havertz e Zouma chiudono i giochi, Benteke non basta ai padroni di casa. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

PARMA - MILAN 1 - 3 8' Rebic (M), 44' Kessié (M), 66' Gagliolo (P), 90'+4 Leao (M) PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti (85' Traoré), Bani, Gagliolo, Gi. Pezzella (74' Busi); Kucka, Hernani (61' Grassi), ...SPEZIA - CROTONE 3 - 2 40' Djidji (C) , 63' Verde (S), 78' Simy (C), 89' Maggiore (S), 92' Erlic SPEZIA (4 - 3 - 3): Provedel; Ferrer (69' Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84' Galabinov),...Il match della Serie A TIM tra Parma e Milan: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Tardini ... Parte bene il Milan che dopo appena otto minuti passa in vantaggio con il gol di ...Parma-Milan: Tabellino e Highlights – Il Milan fa visita al Parma allo Stadio ... far valere i suoi valori tecnici alzando il baricentro sin da subito e trovando il gol proprio con l’asse ...