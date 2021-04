Guardiola su Aguero: «Gli auguro il meglio. Troverà il giusto club» (Di sabato 10 aprile 2021) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato l’addio di Sergio Aguero al termine della stagione Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato l’addio di Sergio Aguero al termine della stagione. Le sue dichiarazioni. «Gli auguro il meglio. Troverà la soluzione migliore per la parte finale della sua carriera. Saremo felici di qualsiasi scelta farà per il suo bene e quello della sua famiglia. Anche se questo volesse dire vederlo con un altro club di Premier League». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Pep, allenatore del Manchester City, ha commentato l’addio di Sergioal termine della stagione Pep, allenatore del Manchester City, ha commentato l’addio di Sergioal termine della stagione. Le sue dichiarazioni. «Gliilla soluzione migliore per la parte finale della sua carriera. Saremo felici di qualsiasi scelta farà per il suo bene e quello della sua famiglia. Anche se questo volesse dire vederlo con un altrodi Premier League». L'articolo proviene da Calcio News 24.

