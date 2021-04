Guardiola: “Ammiro Bielsa. Non vince? Dategli il Manchester City…” (Di sabato 10 aprile 2021) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato nelle scorse ore in vista della sida odierna contro il Leeds, in un match che lo metterà contro a Marcelo Bielsa per il quale il tecnico catalano nutre una grande stima e rispetto. Tanti complimenti e anche una provocazione verso il manager argentino, spesso colpevolizzato per non aver vinto molto in carriera.Guardiola: "Date il Manchester City a Bielsa e..."caption id="attachment 1070965" align="alignnone" width="659" Leeds Bielsa (getty images)/caption"Quando ho avuto l'opportunità di parlare con lui (Bielsa ndr), parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l'ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti", ha detto Guardiola sul collega. "Se c'è una persona che sa ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Pep, allenatore delCity, ha parlato nelle scorse ore in vista della sida odierna contro il Leeds, in un match che lo metterà contro a Marceloper il quale il tecnico catalano nutre una grande stima e rispetto. Tanti complimenti e anche una provocazione verso il manager argentino, spesso colpevolizzato per non aver vinto molto in carriera.: "Date ilCity ae..."caption id="attachment 1070965" align="alignnone" width="659" Leeds(getty images)/caption"Quando ho avuto l'opportunità di parlare con lui (ndr), parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l'ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti", ha dettosul collega. "Se c'è una persona che sa ...

