“Guardate, non è possibile!”. Leone, Baby Vittoria e le nonne. Occhi puntati sul dettaglio della foto di Chiara Ferragni (Di sabato 10 aprile 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono al settimo cielo da quando è nata la secondogenita Vittoria. La loro famiglia è più unita e felice che mai, infatti la regina delle influencer spesso e volentieri pubblica foto che la ritraggono in compagnia del marito e dei figli. In particolare, la più piccola di casa è colei che è maggiormente in mostra in quest’ultimo periodo. Per la gioia dei suoi follower, i quali possono quindi godersi questi primi giorni di vita della piccola insieme ai genitori. Nelle scorse ore Chiara ha pubblicato una meravigliosa immagine su Instagram. Nonostante il quadretto sia stato molto bello, i fan si sono concentrati su un particolare che è balzato ai loro Occhi. Infatti, hanno notato che non proprio tutti erano felicissimi di quello scatto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)e Fedez sono al settimo cielo da quando è nata la secondogenita. La loro famiglia è più unita e felice che mai, infatti la regina delle influencer spesso e volentieri pubblicache la ritraggono in compagnia del marito e dei figli. In particolare, la più piccola di casa è colei che è maggiormente in mostra in quest’ultimo periodo. Per la gioia dei suoi follower, i quali possono quindi godersi questi primi giorni di vitapiccola insieme ai genitori. Nelle scorse oreha pubblicato una meravigliosa immagine su Instagram. Nonostante il quadretto sia stato molto bello, i fan si sono concentrati su un particolare che è balzato ai loro. Infatti, hanno notato che non proprio tutti erano felicissimi di quello scatto. ...

Advertising

skz1ni : anyways non guardate la maglia non riuscivo a farla decentemente e ci ho rinunciato - FioriEmanuele : @MarcoZH11 Senza offesa Marco ma se guardate questo dementi è sono colpa vostra,questi sono collusi in malafede gen… - MariaSarnatar11 : io non voglio sembrare la solita pazza,ma guardate quanto sono felici quando sono insieme?????????????? - Diego79946574 : RT @osamundR: Per secoli ci hanno tenute nascoste le cure per riempirci di farmaci dannosi e da anni non testati??@Parkinsoncuraultrasuoni… - valdra76 : @65_virna @NicolaPorro Non guardate il dito, non è la Murgia, è il DDL che è una roba spaventosa contro la quale dovremmo protestare. -