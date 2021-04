Gregoretti: udienza Salvini, i giornalisti ammessi in aula (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – I giornalisti sono stati ammessi per la prima volta in aula per assistere all’udienza preliminare del procedimento a carico dell’ex ministro Matteo Salvini. Ammessa solo la stampa di carta stampata, al momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – Isono statiper la prima volta inper assistere all’preliminare del procedimento a carico dell’ex ministro Matteo. Ammessa solo la stampa di carta stampata, al momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ AVANTI A TESTA ALTA!… - LegaSalvini : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - LegaSalvini : ++ DOMANI SALVINI SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ NON MOLLARE, CAPITANO!… - igoriezzi : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - Paolo_Acquario : RT @LegaSalvini: ++ DOMANI SALVINI SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ NON MOLLARE, CAPITANO! #IoStoConSalvin… -