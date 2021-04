Gregoretti, Salvini: “Sentire pm dire che non ho commesso reati mi ripaga di amarezze” (Di sabato 10 aprile 2021) “Sentire oggi in aula la pubblica accusa che dice che non ho commesso reati, che ho rispettato le norme sia nazionali che internazionali, e che ho salvato vite, mi ripaga di tanti mesi di amarezze”, “tornerò tranquillo dai miei figli”. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando l’aula bunker del carcere Bicocca di Catania dove si è svolta una nuova udienza preliminare per il caso Gregoretti. Salvini è accusato di sequestro di persona. Pm e difesa hanno chiesto il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno. “Se gli italiani mi riattribuiranno responsabilità di governo diretta, con competenza sui temi dell’immigrazione e della sicurezza – ha poi affermato Salvini – rifarò le stesse cose, salvando vite, combattendo ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) “oggi in aula la pubblica accusa che dice che non ho, che ho rispettato le norme sia nazionali che internazionali, e che ho salvato vite, midi tanti mesi di”, “tornerò tranquillo dai miei figli”. Lo ha detto Matteolasciando l’aula bunker del carcere Bicocca di Catania dove si è svolta una nuova udienza preliminare per il casoè accusato di sequestro di persona. Pm e difesa hanno chiesto il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno. “Se gli italiani mi riattribuiranno responsabilità di governotta, con competenza sui temi dell’immigrazione e della sicurezza – ha poi affermato– rifarò le stesse cose, salvando vite, combattendo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Sulla #Gregoretti non ci fu sequestro di persona. Oggi come sempre #IoStoConSalvini, perché difendere i confini naz… - LegaSalvini : MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA… - repubblica : ?? Nave Gregoretti, al processo il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini: 'In linea col governo, non violat… - Bobbio65M : RT @LegaSalvini: ?? ++ AGI: 'GREGORETTI, BONGIORNO: SALVINI SEGUIVA LINEA POLITICA GOVERNO' ++ - GDeccia : RT @Libero_official: Caso #Gregoretti, il pm chiede il 'non luogo a procedere' per #Salvini: 'Sui #migranti nessuna violazione del diritto… -