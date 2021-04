Gregoretti: il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex ministro dell'Interno non ha 'violato le convenzioni internazionali', quando decise di tenere a bordo i 131 migranti della Gregoretti, nel luglio 2019 ad Augusta. Le sue scelte sono state '... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex ministro dell'Interno non ha 'violato le convenzioni internazionali', quando decise di tenere a bordo i 131 migranti della, nel luglio 2019 ad Augusta. Le sue scelte sono state '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il caso della nave Gregoretti: la procura di Catania chiede il non luogo a procedere per Matteo Salvini #ANSA - HuffPostItalia : Gregoretti: 'non ci fu sequestro di persona'. Il Pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini - repubblica : ?? Nave Gregoretti, al processo il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini: 'In linea col governo, non violat… - renton1972 : RT @AngeloCiocca: ?? ULTIM’ORA ++ #MIGRANTI, CASO #GREGORETTI: 'NON CI FU SEQUESTRO DI PERSONA'. PM DI #CATANIA CHIEDE IL NON LUOGO A PROCED… - JolandaBivona : RT @dottorbarbieri: +++ #PM CHIEDE IL NON LUOGO A PROCEDERE PER #SALVINI SU #GREGORETTI +++ 'Ritengo che la condotta di #Salvini non integr… -