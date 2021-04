Gregoretti, Bongiorno: scelte politiche sono insindacabili (Di sabato 10 aprile 2021) "Oggi abbiamo chiesto che prima di valutare i fatti come reato o non reato venga stabilito il principio della insindacabilità dei politici. C'era un preciso orientamento politico, quindi di avviare lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Oggi abbiamo chiesto che prima di valutare i fatti come reato o non reato venga stabilito il principio dellatà dei politici. C'era un preciso orientamento politico, quindi di avviare lo ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ AGI: 'GREGORETTI, BONGIORNO: SALVINI SEGUIVA LINEA POLITICA GOVERNO' ++ - Noiconsalvini : ?? ++ AGI: 'GREGORETTI, BONGIORNO: SALVINI SEGUIVA LINEA POLITICA GOVERNO' ++ - Butter_Fly_1 : RT @Libero_official: #Gregoretti, la #Bongiorno attacca #Toninelli: 'In aula mi ha colpito l'ansia di dimostrare che non fosse ministro. Un… - maxxsilo : RT @Libero_official: #Gregoretti, la #Bongiorno attacca #Toninelli: 'In aula mi ha colpito l'ansia di dimostrare che non fosse ministro. Un… - renton1972 : RT @Libero_official: #Gregoretti, la #Bongiorno attacca #Toninelli: 'In aula mi ha colpito l'ansia di dimostrare che non fosse ministro. Un… -