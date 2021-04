Grecia, si indaga sull'omicidio del giornalista investigativo Giorgos Karaivaz (Di sabato 10 aprile 2021) La Grecia è sotto shock per l’assassinio di Giorgos Karaivaz, noto giornalista investigativo, ucciso venerdì da diversi colpi d’arma da fuoco ad Alimos, un sobborgo di Atene, mentre era di fronte all’ingresso di casa. “Qualcuno ha deciso di farlo tacere con i proiettili, per fargli smettere di scrivere i suoi articoli. È stato giustiziato davanti a casa sua”, hanno scritto i suoi collaboratori sul sito personale del reporter d’inchiesta, Bloko.gr. Le indagini della polizia si stanno concentrando sulle testimonianze di due persone presenti sul luogo del crimine. Secondo quanto riferito dai testimoni, i due killer si sarebbero allontanati a bordo di piccola motocicletta, molto probabilmente uno scooter, dopo avere esploso diversi colpi di pistola nei confronti del cronista. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) Laè sotto shock per l’assassinio di, noto, ucciso venerdì da diversi colpi d’arma da fuoco ad Alimos, un sobborgo di Atene, mentre era di fronte all’ingresso di casa. “Qualcuno ha deciso di farlo tacere con i proiettili, per fargli smettere di scrivere i suoi articoli. È stato giustiziato davanti a casa sua”, hanno scritto i suoi collaboratori sul sito personale del reporter d’inchiesta, Bloko.gr. Le indagini della polizia si stanno concentrandoe testimonianze di due persone presenti sul luogo del crimine. Secondo quanto riferito dai testimoni, i due killer si sarebbero allontanati a bordo di piccola motocicletta, molto probabilmente uno scooter, dopo avere esploso diversi colpi di pistola nei confronti del cronista. Il ...

Advertising

claudioborlotto : RT @paoloigna1: Quando un giornalista serio indaga...AMMAZZATO UN GIORNALISTA IN GRECIA: GIORGOS KARAIVAZ ERA SPECIALIZZATO IN INCHIESTE CR… - leone52641 : RT @paoloigna1: Quando un giornalista serio indaga...AMMAZZATO UN GIORNALISTA IN GRECIA: GIORGOS KARAIVAZ ERA SPECIALIZZATO IN INCHIESTE CR… - paoloigna1 : Quando un giornalista serio indaga...AMMAZZATO UN GIORNALISTA IN GRECIA: GIORGOS KARAIVAZ ERA SPECIALIZZATO IN INCH… - infosubmarine : Chiamando Eva ritorna con una puntata in cui indaga gli archetipi femminili per eccellenza, passando in rassegna le… -