Grassadonia, malore in campo: svenuto durante Brescia-Pescara (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia ha perso i sensi nel finale della gara con il Brescia ed è stato soccorso dai sanitari Gianluca Grassadonia ha perso i sensi nel finale dell'accesa gara di Serie B tra il Brescia e il suo Pescara. La gara, terminata con il risultato di 1-1, ha messo i bastoni tra le ruote ai padroni di casa. Il Brescia dovrà ora darsi da fare per riacciuffare la zona playoff e sperare nella promozione in Serie A. A risolvere l'accesa gara sono state le reti di Jagiello per i padroni di casa e Dessena per la formazione ospite. Il tecnico della formazione ospite Gianluca Grassadonia ha avuto un malore al termine dell'acceso match. Lo staff medico ha prontamente soccorso l'allenatore del ...

