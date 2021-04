Graduatorie ATA terza fascia | ci sarà proroga domande? Nessun avviso dal Ministero

Advertising

zazoomblog : Graduatorie terza fascia ATA: quanto vale il servizio prestato come assistente amministrativo o “bidello” nelle Uni… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: quanto vale il servizio prestato come assistente amministrativo o “bidello” nelle Uni… - TecnicaScuola : Graduatorie III fascia Ata, possibilità di lavoro non solo al Nord [VIDEO] -- - TecnicaScuola : Graduatorie Ata: come compilare la domanda passo dopo passo [VIDEO] -- - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, può presentare domanda anche chi è inserito nelle GPS -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Per la presentazione delle domande di inserimento nelle, per il personale, giustamente, è stato dato un mese di tempo: perché non si faceva la stessa cosa con i docenti per la ...Comunicato Anief - Il sindacato ricorre al Tar del Lazio per ottenere l'inserimento nelled'istituto di III fasciaper quanti conseguiranno entro il corrente anno scolastico il diploma di scuola secondaria o la qualifica professionale utile per l'accesso al profilo ...Gli interessati avevano presentato domanda d’inserimento nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA (triennio 2017/20) – per i profili interessati – indicando, quale ...Per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie, per il personale Ata, giustamente, è stato dato un mese di tempo: perché non si faceva la stessa cosa con i docenti per la mobilità ...