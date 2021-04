Golf, Augusta Masters 2021: terzo giro sospeso per maltempo, Molinari in rimonta (Di sabato 10 aprile 2021) Il terzo giro dell’Augusta Masters 2021, primo Major stagionale, è stato interrotto a causa del maltempo. Uno stop di quasi un’ora e mezza sui green dell’Augusta National Golf Club, con i primi della classifica che termineranno solo nella notte italiana il loro terzo round. Buone notizie arrivano da Francesco Molinari, che ha già chiuso il suo giro con un parziale di 69 (-3) che lo porta ad un totale di pari al par che al momento vale il 23° posto. Con l’azzurro anche Phil Mickelson e Jon Rahm, che hanno a loro volta chiuso il giro. Molinari ha messo a segno un eagle alla buca 8, imbucando direttamente l’approccio da oltre trenta metri. Per lui anche quattro birdie e ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ildell’, primo Major stagionale, è stato interrotto a causa del. Uno stop di quasi un’ora e mezza sui green dell’NationalClub, con i primi della classifica che termineranno solo nella notte italiana il lororound. Buone notizie arrivano da Francesco, che ha già chiuso il suocon un parziale di 69 (-3) che lo porta ad un totale di pari al par che al momento vale il 23° posto. Con l’azzurro anche Phil Mickelson e Jon Rahm, che hanno a loro volta chiuso ilha messo a segno un eagle alla buca 8, imbucando direttamente l’approccio da oltre trenta metri. Per lui anche quattro birdie e ...

